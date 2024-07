Beijo entre Macron e ministra gera polêmica na imprensa mundial; veja

Enquanto os Jogos Olímpicos de Paris seguem com normalidade desde sexta-feira, uma fotografia capturada na cerimônia de abertura está causando grande repercussão na imprensa. Os protagonistas da imagem são o presidente Emmanuel Macron e sua ministra do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra.

A foto tem gerado muitos comentários devido à forma como os dois se cumprimentaram, que teria quebrado todos os protocolos habituais. Oudéa-Castéra agarrou Macron pelo colarinho com uma mão, apertou seu braço com a outra e o beijou de maneira "fogosa" e "intensa", conforme descrito por um jornal francês.

Por sua vez, Macron aceitou o gesto da colega de forma natural, pressionando seu braço em resposta.

A publicação Madame Figaro descreveu o ato como "estranho" e afirmou que a ministra "sabe certamente como fazer com que as pessoas falem dela".

As reações mais inflamadas vieram das redes sociais, onde os internautas não pouparam comentários. "É um beijo dado a um amante", "linguagem corporal traiçoeira" e "Brigitte não vai gostar" são alguns dos comentários observados na rede social X (antigo Twitter).

Vale lembrar que tanto Macron quanto Amélie são casados há vários anos. O presidente da República francesa está com Brigitte Macron desde 2007, enquanto a ministra do Esporte é casada com Frédéric Oudéa desde 2006.

