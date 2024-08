Mulher encontra corpo em praia, chama polícia e descobre que é boneca

Uma mulher levou 'o maior susto da vida' quando foi passear com seu cão em uma praia na região de Taranaki, na Nova Zelândia. De acordo com o que a mulher contou à imprensa neozelandesa, estava passeando com seu animal de estimação quando ele a levou até 'algo' que estava na areia.

"Congelei e me senti enjoada", explicou, acrescentando: "Consegui ver a forma de um tronco, sem cabeça, e que parecia ser de uma mulher. Consegui ver que tinha unhas e dedos, e parecia mesmo uma figura humana".

A mulher, Alice Cowdrey, decidiu chamar a polícia e três agentes correram para o local. As autoridades moveram o corpo e o grupo acabou por identificar de que se tratava de uma boneca sexual. "Uma boneca sexual realista", explicou.

Segundo as publicações locais relatam, as autoridades da Malásia deram resposta a uma situação semelhante em 2022. Um 'corpo' que alguém avistou em uma caçamba... e que foi mais tarde identificado como uma boneca deste tipo.

© Alice Cowdrey

