Menina é impedida de tirar passaporte por ter nome de 'Game of Thrones'

Uma mulher britânica compartilhou a situação inusitada em que se viu envolvida devido à escolha de nome que fez para a sua filha, de seis anos.

Lucy, residente em Swindon, Wiltshire, estava preparando uma viagem à Disneyland Paris, com a menina, quando teve negada a emissão do passaporte da filha.

O motivo? O nome da menina foi inspirada numa famosa série de TV. O nome é Khaleesi, de uma personagem de 'Game of Thrones'. E a explicação foi enviada em carta.

A six-year-old girl was recently denied a passport because she was named ‘Khaleesi’, a 'Game of Thrones' character.



Her mother Lucy told BBC that the officials told her that the passport application for Khaleesi needed Warner Brothers' approval since they own the name's… pic.twitter.com/bKA3VnXW0M