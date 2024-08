Cão morde 'power bank' e ateia incêndio em casa. Momento ficou gravado

Um cachorro mordeu um carregador portátil e causou um incêndio em uma casa na cidade de Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos. O incidente foi registrado em vídeo e está sendo usado pelo Corpo de Bombeiros de Tulsa para alertar sobre o risco de incêndios domésticos.

No vídeo, que pode ser visto na galeria acima, aparecem dois cães e um gato em uma sala. Um dos cães pega a 'power bank' com a boca e começa a mastigá-la. Pouco tempo depois, o dispositivo explode e pega fogo.

Segundo as autoridades, citadas pela imprensa local, o incidente ocorreu no mês passado. Os animais conseguiram escapar por uma portinha, e a família foi retirada do local em segurança.

"O corpo de bombeiros de todo o país está presenciando incêndios relacionados a 'power banks'. Queremos que o público seja informado sobre o uso, armazenamento seguro e descarte adequado dessas baterias potencialmente perigosas", afirmou o Corpo de Bombeiros de Tulsa.



