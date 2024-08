Adolescente é decapitada após prender pescoço em fios de alta tensão

Uma tragédia ocorreu na Guatemala, quando uma adolescente de 15 anos, Débora Rebeca Xi Artola, perdeu a vida após ficar presa em fios de alta tensão enquanto estava na laje de sua casa. O incidente aconteceu em 1º de agosto, no departamento de Alta Verapaz. Débora estava dançando com amigos na laje quando, ao perder o equilíbrio, caiu sobre os fios de alta tensão, ficando presa por vários minutos enquanto seus colegas, em pânico, aguardavam por ajuda.

As imagens da cena, que circularam nas redes sociais, capturaram o desespero dos amigos enquanto Débora permanecia pendurada nos fios. A descarga elétrica que ela sofreu foi tão violenta que, após alguns minutos, resultou na decapitação da jovem. Com a separação do pescoço, o corpo de Débora despencou de uma altura de seis metros, conforme relatado pela polícia local ao jornal El Heraldo.

Ainda não estão claros os motivos que levaram o grupo a estar na laje naquele momento, mas o incidente foi registrado inicialmente como uma queda acidental. A polícia agora conduz uma investigação para esclarecer os eventos que antecederam a queda, buscando entender melhor o que levou ao trágico desfecho.

