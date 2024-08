Torre Eiffel é evacuada após homem sem camisa escalar o monumento

As autoridades francesas decidiram, este domingo (11), evacuar a Torre Eiffel, em Paris, após um homem ter sido visto escalando a estrutura do monumento, horas antes da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos.

Segundo a agência de notícias The Associated Press (AP), o homem, sem camisa, foi visto escalando a torre, com 330 metros de altura, durante a tarde deste domingo e não se sabe ao certo onde começou a escalar. No entanto, imagens publicadas na rede social X e que pode ver na galeria acima, mostram-se acima dos anéis olímpicos, que adornam o monumento.

As autoridades retiraram os visitantes da área por volta das 15h00 locais e alguns turistas ficaram fechados no segundo andar da Torre Eiffel, tendo sido autorizados a sair do local cerca de meia hora mais tarde.

O homem já foi detido.

O incidente acontece poucas horas antes do início da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos. A Torre Eiffel teve um papel importante da cerimônia de abertura, no último dia 26 de julho, com uma atuação de Céline Dion, que regressou aos palcos após quatro anos de ausência devido a uma doença.

Leia Também: Mulher cai de 18 metros ao fazer selfie à beira de desfiladeiro; vídeo