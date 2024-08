Mulher cai de 18 metros ao fazer selfie à beira de desfiladeiro; vídeo

Nasreen Amir Kureshi, de 29 anos, sofreu uma queda de aproximadamente 18 metros em um desfiladeiro em Borne Ghat, na Índia, enquanto tentava tirar uma selfie em frente à cachoeira de Thoseghar. O incidente aconteceu no último domingo, dia 4, quando ela e um grupo de amigos estavam retornando de uma trilha que havia sido fechada devido à chuva e aos fortes ventos.

Acredita-se que Nasreen, residente de Pune, escorregou perto da beira do desfiladeiro e caiu na vegetação densa abaixo. Seus amigos ficaram em choque com o acidente e imediatamente chamaram a polícia. Conforme relatado pelo jornal "Times of India", uma operação de resgate foi iniciada rapidamente, com socorristas enfrentando terreno difícil para alcançar Kureshi, que sobreviveu à queda.

Um vídeo registrou o momento em que um socorrista a ajudava a subir por uma corda em meio à chuva. Nasreen gritava de dor e parecia estar em choque ao se aproximar do topo da encosta íngreme, quando suas pernas fraquejaram, levando-a a cair novamente. Ela foi levada para o hospital mais próximo, onde, apesar de suas lesões não terem sido detalhadas, seu estado de saúde foi considerado estável. Veja o vídeo abaixo:

