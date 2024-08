Kamala exalta Biden durante 'fala surpresa' em convenção dos democratas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os democratas realizaram o primeiro dia da convenção do partido, em Chicago (EUA), nesta segunda-feira (19). O evento que terá cinco dias de duração vai oficializar a indicação presidencial de Kamala Harris e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz.

Kamala Harris surpreendeu ao aparecer em palco da convenção e discursar por volta das 22h (horário de Brasília) -a sua fala estava prevista apenas para a próxima quinta-feira. "Quero começar celebrando nosso incrível presidente Joe Biden. Obrigado por sua liderança histórica, por sua vida de serviço à nossa nação e por tudo o que você continuará a fazer. Seremos sempre gratos a você", disse ela.

O discurso durou apenas dois minutos. A vice-presidente foi aplaudida de pé por uma plateia lotada.

Os principais medalhões da sigla estavam presentes. Além de Kamala, Tim Walz, Joe Biden, Nancy Pelosi e Hillary Clinton, entre outros, participaram do evento.

Mais de 200 influenciadores foram credenciados para a convenção. O objetivo é fazer o evento democrata viralizar nas redes sociais e demais plataformas online.

Entre os nomes de peso presente, estavam: Carlos Eduardo Espina, ativista dos direitos dos imigrantes com 10,2 milhões de seguidores, e Nabela Noor Martin, uma designer, com 7,6 milhões, ambos no TikTok.

GRUPOS PRÓ-PALESTINA E PRÓ-ISRAEL PROTESTAM

Polícia precisou fazer barreira para separá-los. Os dois grupos marcharam na Union Park, próximo do local do evento democrata, e chegaram a ser afastados por seguranças para evitar confronto.

Os manifestantes que defendem a Palestina criticam a posição do governo do presidente Joe Biden em relação a Israel, que trava uma guerra contra o Hamas em Gaza. Manifestantes pró-Israel em menor número seguravam a bandeira israelense e americana e defendiam a ajuda militar contra extremistas.

Estima-se que mais de 40 mil palestinos morreram em Gaza, de acordo com autoridades locais.

Quatro pessoas foram presas. A polícia de Chicago informou que elas foram presas após violarem uma cerca de segurança perto do United Center, onde é realizada a convenção democrata.

CONVENÇÃO OFICIALIZA KAMALA

O evento democrata deve durar pelo menos cinco dias. A convenção irá oficializar o lançamento da chapa presidencial de Kamala Harris e Tim Walz. Eles enfrentarão os republicanos Donald Trump e J.D. Vance nas eleições de novembro.

A vice-presidente contou com o apoio de mais da metade dos delegados necessários para indicação de candidatura à Presidência dos Estados Unidos, em um processo interno realizado em julho.

Kamala assumiu a função após desistência de Joe Biden. O presidente de 81 anos anunciou que não iria concorrer à reeleição depois de enfrentar pressão interna e externa. O pedido foi feito em carta publicada nas redes sociais. Minutos depois, Biden publicou uma foto sinalizando apoio a sua vice para combater Trump.

O desempenho de Biden em debate da CNN acendeu um alerta no Partido Democrata. Com a voz rouca, uma gagueira persistente e frases confusas, o presidente deixou uma imagem oposta à mostrada pelo rival, que adotou um tom claro e enérgico no evento realizado em junho. Desde então, vários democratas demonstraram preocupação e sugeriram que Biden abandonasse a disputa.

As gafes cometidas por Biden também aumentaram a pressão. O chefe da Casa Branca chegou a confundir o nome da vice-presidente democrata Kamala Harris com o rival Donald Trump e chamou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de Vladimir Putin.