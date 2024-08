Vídeo: Cão defende funcionária de posto de gasolina e é 'contratado'

Um cão de rua se tornou herói depois de evitar um assalto em um posto de gasolina, na última semana, no Peru.

Conforme revelam as câmeras de segurança do local, dois homens armados ameaçaram uma funcionária com uma faca, mas não contavam com a coragem do animal, que não hesitou em defender a mulher.

O animal começa a latir e tentar morder os ladrões, até que a dupla de assaltantes acaba por desistir e foge do local.

O animal, batizado de Gringo, foi adotado há cerca de oito meses pelos funcionários daquele posto de combustível, depois de vê-lo andando perdido pelo local.

Os funcionários se revelaram gratos ao animal e reconheceram a sua lealdade, sem nunca imaginar que Gringo se ia tornar feroz numa situação de risco.

Como tal, decidiram 'contratá-lo' e nomearam-no como chefe de segurança daquele posto de combustível. O cão recebeu uniforme e identificação como trabalhador e, agora, o local de trabalho vai estar protegido de qualquer perigo.

Veja o corajoso momento na galeria de imagens acima.

