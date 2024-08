Morre Sphen, o famoso pinguim gay que adotou duas crias com o parceiro

Sphen, um pinguim que ficou famoso por ter formado casal com um outro pinguim do sexo masculino e até criar filhotes com o parceiro, na Austrália, morreu aos 11 anos, em Sydney, anunciou o Sealife Aquarium.

De acordo com a AFP, o casal estava junto há seis anos e criou dois filhos 'adotados' com sucesso, um em 2018 e outro em 2020.

O Sphen e Magic ficaram mundialmente conhecidos em 2018 depois de a sua história de amor ser contada ao mundo e estes terem se tornado ícones LGBTQIA+ um pouco por todo o planeta - e terem até inspirado um carro alegórico do desfile do Mardi Gras de Sidney e aparecido na série ‘Atípico’ da Netflix.

Sphen, que era o membro mais velho do casal, estava prestes a completar 12 anos quando morreu de causas naturais no início de agosto, o que é considerado uma longa vida em cativeiro.

Após a sua morte, a equipe do aquário levou Magic, de oito anos, a ver o corpo do parceiro para ajudar a entender que Sphen não voltaria. "Ele começou a cantar imediatamente, o que foi lindo, porque todos os outros pinguins o acompanharam", adiantaram os responsáveis.

Magic enfrenta agora a primeira época de reprodução sem Sphen, o que faz com que os tratadores estejam ainda mais atentos a ele.

