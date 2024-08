Alpinistas fogem desesperados após erupção de vulcão na Indonésia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de alpinistas foram forçados a fugir para salvar suas vidas depois que um vulcão ativo entrou em erupção a poucos quilômetros de distância deles na Indonésia.

Cerca de 12 pessoas estavam na borda do Monte Dukono. De repente, um vulcão indonésio eruptiu na frente deles, lançando uma enorme nuvem de fumaça escura.

As imagens do momento foram capturadas por um drone do governo. O caso ocorreu no início deste mês e o vídeo passou a circular nesta quarta-feira (21).

Dramatic footage shows climbers on top of Indonesia's Mount Dukono scrambling and running for cover as the volcano erupted, sending huge plumes of ash into the air pic.twitter.com/ZRR0ZRxtwV