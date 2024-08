Mulher é presa após atropelar namorado no caminho da terapia de casal

Uma mulher foi presa no Minnesota, Estados Unidos, por atropelar o namorado quando se dirigiam para uma sessão de terapia de casal juntos.

De acordo com a imprensa norte-americana, tudo aconteceu no dia 10 de agosto. Veronica Roleen Gast, de 30 anos, e o namorado estavam a caminho da consulta para ajudar a recuperar o relacionamento quando ele disse a ela que queria colocar um ponto final no namoro.

A mulher reagiu de forma violenta, parando repentinamente o carro no meio de uma rua e expulsando-o do veículo.

O namorado, não identificado, saiu em direção à calçada, mas Veronica acelerou, atropelando-o. O homem caiu sobre o capô do carro, partindo o para-brisas. Felizmente, só sofreu um corte no cotovelo direito.

Veronica alega não ter visto o namorado passar em frente ao veículo, mas a vítima garante que ela fez-lhe um olhar suspeito no momento que acelerou.

Apesar de, posteriormente, ter parado para socorrer o ex-namorado e ter, inclusive, chamado as autoridades, Veronica acabou presa e acusada de agressão em segundo grau, assim como condução criminosa de veículo, lesão corporal, violência doméstica e negligência grave.

Vítima e suspeito viviam juntos e namoravam há pouco mais de um ano.

