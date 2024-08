Casal do Rio que desapareceu durante viagem no Chile é encontrado

O casal Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60 anos, que estava desaparecido há cinco dias no Chile foi localizado na fronteira com a Argentina. A informação foi confirmada nesta noite por um filho dos dois, que está no país. Uma sobrinha fez uma postagem numa rede social, também confirmando a informação. "Foram encontrados e estão sendo cuidados" escreveu.

De acordo com O Globo, o alívio para a família chegou depois de cinco dias sem notícias dos dois. A nora contou que não se preocupou nos primeiros dias, porque muitas áreas por onde o casal passaria não têm cobertura de sinal do celular. Mas, com o passar do tempo, percebeu que havia algo de errado, Foi então que os parentes resolveram acionar as autoridades e buscar ajuda na internet.



Entenda o caso

Um casal brasileiro despareceu durante uma viagem ao Chile. O paradeiro de Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60, era desconhecido desde domingo (18).

Segundo a família, Aurora e Eraldo saíram de Resende, no Rio de Janeiro, num carro vermelho, a 2 de agosto. Entraram no Chile pela fronteira de Jama, que separa o país da Argentina, no dia 14.

Quando contactaram a família pela última vez estavam em Copiacó, no Chile. Depois disso o casal não deu mais notícias, segundo o G1.

O filho do casal e a nora já viajaram para o Chile para ajudarem nas buscas. "Viajaram em passeio, com roteiro pré-definido e já alertamos as autoridades", afirmou a nora do casal, Cíntia.

A família diz que o casal tinha planejado saírem do Chile pela fronteira de Paso San Francisco, no dia 18 de agosto.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiros já revelou, num comunicado, que está a acompanhar o caso e que mantém o contato com as autoridades locais.

