Ladrão invade casa mas é detido após distrair-se com livro

Um homem de 38 anos foi detido, na terça-feira (20), depois de ter sido ‘flagrado’ a ler um livro sobre mitologia grega numa residência que pretendia assaltar, em Roma, na Itália.

O suspeito invadiu o apartamento no bairro de Prati através de uma varanda, onde encontrou o livro ‘Gli dei alle sei. L'Iliade all’ora dell'aperitivo’ [‘Os Deuses às Seis. A Ilíada à hora do cocktail’, em tradução livre], de Giovanni Nucci, em cima de uma mesa de cabeceira. Ao invés de realizar o furto que havia planejado o homem sentou-se numa cadeira e começou a ler a obra, noticiou o Il Messaggero.

Foi com este cenário que o proprietário da habitação, de 71 anos, se deparou ao acordar. Ao ser confrontado, o ‘ladrão intelectual’ largou o livro no chão e tentou fugir pela varanda, mas foi impedido pelos vizinhos e, depois, detido.

Natural de Roma, o homem disse em tribunal que tinha um encontro marcado "com uma pessoa que vive naquele prédio", tendo caído na varanda do andar de cima.

"Comecei a lê-lo e fiquei viciado. Muito bom. Mas não roubei nada", garantiu.

Ainda assim, o suspeito está implicado num processo judicial por fraude e por perseguição ao seu porteiro, que supostamente não lhe entregava as encomendas.

Num outro processo, o homem foi absolvido por ter roubado roupa para dar a uma pessoa mais necessitada.

No momento da detenção, o suspeito foi encontrado com um saco com roupa nova, tendo sido acusado de receptação de artigos furtados.

A história chamou à atenção do autor do livro, Giovanni Nucci, que disse ao Il Messaggero que pretende enviar uma cópia da obra ao ‘ladrão intelectual’, uma vez que a sua leitura foi interrompida.

