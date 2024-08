Petroleiro é atacado por rebeldes e pode causar desastre ambiental no Mar Vermelho

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um petroleiro com bandeira da Grécia atacado por rebeldes houthis, do Iêmen, foi esvaziado no Mar Vermelho. À deriva, a embarcação pode causar um desastre ambiental.

O navio foi atingido na quarta-feira (21) por três projéteis em um porto no oeste do Iêmen, o que causou um incêndio a bordo e comprometeu a navegabilidade.

Havia 25 membros da tripulação a bordo, sendo dois russos e 23 filipinos. Todos sobreviveram –uma pessoa teve ferimentos leves.

Segundo a missão da União Europeia no Mar Vermelho, a tripulação foi resgatada e encaminhada para o Djibouti, que é o porto seguro mais próximo.

A embarcação transportava 150 mil toneladas de petróleo bruto e, por isso, a missão europeia afirma que o navio "representa um perigo para a navegação e para o meio ambiente". Também pediu que as partes envolvidas tenham cautela.

O navio, que se chama MV Sounion, é de propriedade da empresa Delta Tankers. A companhia disse em comunicado ter implementado um plano para "mover o navio para um destino mais seguro" e, então, avaliar os danos.

Os houthis, grupo armado iemenita da minoria muçulmana xiita do país, têm atacado navios comerciais no Mar Vermelho desde novembro passado, em protesto à guerra Israel-Hamas. O houthis são apoiados pelo Irã e controlam parte do território do Iêmen.

Em junho, um navio grego de nome Tutor naufragou após ser atacado pelos houthis, também no Mar Vermelho.