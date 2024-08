Terremoto de magnitude 5.3 abala Portugal e Espanha

O distrito de Lisboa foi abalado por um abalo sísmico pouco depois das 5h da madrugada desta segunda-feira (1h em Brasília). O tremor foi, porém, sentido um pouco por todo o país, de acordo com a Proteção Civil.

De acordo com o O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), trata-se de um terremoto de magnitude 5.3 na escala de Richter, ocorrido às 5h11, a 16 km de profundidade, com epicentro a 58 quilômetros a oeste de Sines.

Já o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM) descreve um sismo de magnitude 5.4, ocorrido às 5h11, com epicentro a uma distância de 78 km a sudeste de Setúbal e a 58 quilômetros a sudoeste de Sesimbra.

O abalo sísmico aconteceu a uma profundidade de 10,7 quilômetros, destacou o serviço geológico dos Estados Unidos, o USGS, que estimou uma magnitude de 5,4 na escala de Richter.

Apesar do terremoto ter acontecido em regiões de Portugal, o abalo sísmico também foi foi sentido na Espanha e Marrocos, na África.

Em baixo, pode ver um dos vídeos captados por câmaras de segurança dentro de uma residência:

A Proteção Civil disse ter recebido relatos de que o terremoto tinha sido sentido em toda a zona metropolitana de Lisboa, incluindo a capital, mas também no distrito de Setúbal. A autoridade disse, ainda, não ter registo de vítimas nem danos de materiais.

"Recebemos muitas chamadas sobretudo de pessoas que queriam saber o que estava acontecendo e o que deviam fazer. A esta hora [06:00] ainda não conseguimos contabilizar o número de chamadas recebidas", disse o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com José Miranda, não há registo de vítimas, nem danos de maior a esta hora.

"Temos só informação a esta hora de uma situação em uma rua de Sesimbra em que vão ser avaliadas possíveis fissuras em edifícios", disse.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).