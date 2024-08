Pesquisadores encontram recibo de compra de 3500 anos na Turquia

Uma equipe internacional de arqueólogos fez uma descoberta que promete reescrever capítulos da história da Anatólia. Durante trabalhos de restauração em Tell Atchana, na Turquia, após o devastador terremoto de 2023, os pesquisadores encontraram uma pequena, mas muito valiosa, placa de argila. Datada de cerca de 3.500 anos atrás, a peça carrega inscrições cuneiformes que, após minuciosa análise, revelaram-se um registro de uma transação comercial de grande porte.

A placa, com cerca de 28 gramas, é, na verdade, um antigo recibo de venda de móveis, um documento que detalha a compra de grandes quantidades de mesas, cadeiras e bancos de madeira. A descoberta, segundo o ministro da Cultura e Turismo da Turquia, Mehmet Ersoy, "é útil para compreender a estrutura econômica e o sistema estatal do final da Idade do Bronze".

"Acreditamos que oferecerá uma nova perspectiva sobre como a sociedade funcionava naquela época", afirmou Ersoy.

A escrita cuneiforme, uma das mais antigas formas de escrita, era amplamente utilizada no antigo Oriente Médio. A descoberta desse objeto na Turquia reforça a importância da região na rede comercial daquela época.

A análise da placa, que ainda está em andamento, promete revelar mais detalhes sobre a vida cotidiana, a economia e as relações sociais na Anatólia durante a Idade do Bronze.

