Menino derruba e quebra jarro de 3,5 mil anos em museu de Israel

Um menino de cinco anos quebrou acidentalmente um jarro de 3,5 mil anos durante uma visita ao Museu Hecht, em Haifa, Israel. O jarro, um artefato raro da Idade do Bronze datado entre 2.200 e 1.500 a.C., estava exposto próximo à entrada do museu sem proteção.

De acordo com a BBC, o museu optou por exibir o objeto sem barreiras por acreditar que há um “encanto especial” em mostrar os achados de forma aberta. A quebra do jarro foi um acidente, e tanto o menino quanto sua família foram convidados a visitar o museu novamente.

Lihi Laszlo, da administração do museu, esclareceu: “Há casos em que itens em exposição são danificados intencionalmente, e esses casos são tratados com extrema seriedade, envolvendo até mesmo a polícia. No entanto, neste caso, o jarro foi danificado acidentalmente por uma criança, e a resposta será apropriada”.

O jarro será restaurado e retornará ao museu em breve. Apesar do incidente, o museu continuará a exibir itens sem barreiras ou paredes de vidro.

