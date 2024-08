Restaurante cobra quase R$ 400 por guardar e cortar bolo de aniversário

Uma celebração de aniversário tomou um rumo inesperado para uma família italiana que escolheu um restaurante no sul do país para comemorar a data especial da matriarca. A surpresa veio ao receberem a conta, que incluía uma cobrança inusitada: 58 euros (cerca de R$ 353,80) para guardar e cortar um bolo que haviam trazido de uma confeitaria.

Antes de começarem a refeição, a família perguntou ao restaurante se poderiam trazer seu próprio bolo e receberam autorização. No entanto, a surpresa desagradável veio na conta final: além dos 601 euros (cerca de $ 3.666,00) cobrados pelo jantar para 13 pessoas, a taxa pelo corte do bolo apareceu como um item adicional.

Indignada, a filha da aniversariante compartilhou o ocorrido em um grupo no Facebook. Segundo ela, o restaurante justificou a cobrança como uma regra do estabelecimento, aplicável a todos os clientes.

O proprietário do restaurante, em entrevista ao Corriere Fiorentino, explicou que a intenção não era cobrar uma "taxa de entrada", mas sim "desencorajar a prática de trazer itens de fora". Ele admitiu, contudo, que os funcionários podem ter sido "excessivamente rigorosos" naquela noite e que a situação poderia ter sido melhor gerenciada.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais, com muitos usuários expressando indignação com a prática do restaurante.

