Homem se enrola em plástico e tenta se despachar em Aeroporto nos EUA

Um homem foi detido no Aeroporto Internacional de Miami após tentar um ato incomum: "se despachar" no guichê da Latam, envolto em plástico. O episódio ocorreu na última quinta-feira (29) e foi capturado em vídeo, rapidamente se espalhando pelas redes sociais.

Nas imagens, o homem aparece completamente coberto por um plástico verde, normalmente usado para embalar malas, e solicita que seja enviado como bagagem. O funcionário da companhia aérea, surpreso com a situação inusitada, acionou a polícia, que interveio e impediu o homem de seguir em frente com sua tentativa de caminhar pela esteira de bagagens.

Ainda não está claro se o ato foi uma tentativa de brincadeira para as redes sociais ou algo mais sério.

Bizarre video shows shrink-wrapped man checking himself in as luggage at Miami Airport.



The man appears to go up to the check-in counters for South American airline LATAM, to then later walk away and eventually dismantling the green plastic prior to proceeding through security,… pic.twitter.com/VrXDYjLBDy