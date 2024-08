Balão explode durante discussão e polícia é chamada para tiroteio

Uma discussão e o barulho de um balão estourando foi suficiente para causar pânico no Walt Disney World, na Florida, EUA, esta quinta-feira (29).

Tudo aconteceu na área do Magic Kingdom, as 22h, quando o parque de diversões se preparava para fechar portas.

Uma desentendimento no local, culminou com cadeiras a sendo atiradas ao ar, e imagens registradas no local mostram vários itens da loja em espalhados no chão e pessoas saindo do local.

Terá sido, porém, o estouro de um balão que causou maior pânico durante o momento. Conta o New York Post, que as autoridades receberam um alerta para um possível tiroteio no local.

“Não há nenhum atirador ativo no Magic Kingdom da Walt Disney World. Aconteceu uma luta e ouviu-se um som 'tipo explosão' que acreditamos se ter tratado de um balão”, esclareceram as autoridades nas redes sociais, explicando que "os visitantes do espaço começaram a correr após o som" e que foi isso que desencadeou o alerta para um possível atirador no local.

Imagens acima compartilhadas mostram o susto vivido e a forma como as pessoas tentaram correr para o exterior da loja, receosas do que estava acontecendo.

