Piloto morre após queda de aeronave na Inglaterra

Uma aeronave caiu neste domingo(1), numa área industrial em Chesterfield, na Inglaterra. O piloto é a única vítima mortal do acidente.

A polícia de Derbyshire revelou que o avião teria caído num terreno perto de Sheepbridge Lane e que o piloto era a única pessoa a bordo, afirma a Sky News.

"As estradas na área estão fechadas e permanecerão fechadas por algum tempo enquanto a investigação ocorre", declarou a polícia.

No local do acidente estiveram ainda os serviços de Bombeiros de Derbyshire e de Ambulâncias de East Midlands.

O Flightradar24 informou, numa publicação nas suas redes sociais, que "o último sinal" recebido desta aeronave "foi sobre Sheepbridge às 8h03". Ao que tudo indica, era de propriedade privada.

We are following reports of a light aircraft crash north of the city of Chesterfield in the UK. The last signal we received from the aircraft was over Sheepbridge at 08:03 UTC at an altitude of 600 feet. https://t.co/lxBfbDsbYw pic.twitter.com/n4uhnG3djK