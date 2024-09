Adolescente mata família após aniversário do pai; vizinhos em choque

Um triplo homicídio chocou não só os residentes da comuna de Paderno Dugnano, perto de Milão, como toda a Itália. Um adolescente, de 17 anos, que matou a família - os pais e o irmão mais novo.

Enquanto o jovem está sob custódia, a imprensa italiana já falou com os vizinhos e residentes da área, que descreviam a família como "feliz".

"Esta manhã vi carros da polícia e agentes investigando, e havia uma faca perto da calçada", contou uma das vizinhas da família, que descreveu o jovem como "um rapaz normal".

Ao Corriere della Sera, outros vizinhos descreveram esta família como "trabalhadora e calma", garantido que não ouviram nenhum barulho durante a noite. Os avôs paternos do suspeito e o tio viviam numa casa ao lado, e também não terão ouvido nada.

"[O adolescente] frequentou a mesma escola que a minha filha, e chegamos a ir de férias juntos [com a família]. Vi o pai pela última vez há um mês. Há algum tempo, estávamos todos reunidos. Era uma família fantástica e feliz. Isto parece impossível, não sei o que aconteceu", contou um outro residente da aérea.

Já um ex-colega do suspeito descreveu-o como "um rapaz legal, calmo e muito esperto: a última pessoa que pensarias que ia cometer este crime".

E não são apenas as pessoas que conheciam a família que relatam que parecia tudo bem. Também a prefeita, Anna Varisco, referiu que estava "chocada com esta situação", destacando que era não era uma família que fosse acompanhada pelos serviços sociais e que era descrita como "não tendo problemas".

"O menino de 12 anos sofreu o ataque mais agressivo"

A investigação está decorrendo, mas, segundo o que a imprensa italiana relata, o crime aconteceu depois de, no sábado à noite, a família e os seus parentes próximos terem estado a celebrar o aniversário do pai. Fabio C. tinha 51 anos, a esposa 48, e o filho mais novo 12. Segundo as autoridades, o "menino de 12 anos sofreu o ataque mais agressivo" e foi o primeiro a morrer.

O alerta para o crime foi dado pelo adolescente, que ligou para as autoridades contando que "tinha matado o pai". Segundo o que explicou na primeira versão, esfaqueou-o depois de entrar no quarto e ver os corpos do irmão e da mãe.

Mas as autoridades começaram a notar algumas incongruências na história que o jovem estava contando, e ele acabou confessando que tinha matado os três.

Os motivos pelos quais cometeu o crime não são ainda conhecidos.

