Seca na Grécia revela aldeia que ficou submersa há mais de 40 anos 

As ruínas da antiga aldeia de Kallio, submersa nos anos 1970 para a construção de uma barragem no sul da Grécia, ressurgiram devido às altas temperaturas que o país vem enfrentando.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), os moradores de Kallio foram forçados a abandonar suas casas há mais de 40 anos para dar lugar à barragem de Mornos, que abastece Atenas, a capital grega. No entanto, o calor extremo e a falta de chuva e neve nas estações anteriores causaram uma drástica queda nos níveis de água, revelando o que restou da aldeia, incluindo algumas casas e uma escola.

"É possível ver o primeiro andar que sobrou da casa de dois andares do meu sogro... e ao lado, os restos da casa dos meus primos", relatou Yorgos Iosifidis, um aposentado de 60 anos que viveu em Kallio durante sua juventude, à AFP.

A aldeia contava com cerca de 80 casas, uma igreja e uma escola. Segundo Iosifidis, esta é a segunda vez que as ruínas emergem desde 1970, com a primeira ocorrendo na década de 1990, também durante um período de seca.

Pode ver, na galeria acima, imagens das ruínas de Kallio.

