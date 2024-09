Tiroteio em escola nos EUA deixa pelo menos 4 mortos e 9 feridos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tiroteio na Apalachee High School, na cidade de Winder, na Geórgia, deixou pelo menos quatro mortos e nove feridos.

Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. Hospitais locais estão recebendo pacientes com feridas de bala. O sistema escolar disse que fornecerá transporte aos alunos que precisem.

Uma pessoa foi presa. O Departamento de Investigações da Geórgia confirmou uma prisão até agora, e pediu que "todos perto da área que fiquem longe enquanto as autoridades investigam".

Atirador é menor de idade, diz jornal. Um agente de segurança pública teria dito à CNN que o responsável pelo ataque tem 14 anos, mas que não se sabe se ele estudava na Apalachee High School.

Alunos foram retirados da escola. Ambulâncias e viaturas da polícia local estão na Apalachee High School, e agentes do FBI foram enviados pela agência para ajudar nas investigações.

Governador da Georgia diz que mobilizou recursos para escola. Brian P. Kemp, por meio de uma publicação no seu Instagram, informou que as forças do governo "vão continuar a trabalhar com parceiros locais, estaduais e federais à medida que coletamos informações e respondemos ainda mais a esta situação".

Biden diz "estar em luto" com mortes em escola. "Não podemos considerar isso normal", disse o presidente, "O que deveria ter sido uma alegre temporada de volta às aulas em Winder, Geórgia, agora se transformou em outro lembrete horrível de como a violência armada continua a destruir nossas comunidades. Estudantes em todo o país estão aprendendo a se abaixar e se proteger em vez de ler e escrever".

