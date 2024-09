Homem incendeia casa com namorada ainda no interior nos EUA

Um homem de New Jersey, nos Estados Unidos, está sendo acusado incendiar a casa dos pais da namorada depois de uma discussão, fazendo com que os ocupantes, incluindo a própria mulher, tivessem de fugir do interior.

Leonard Jones, de 50 anos, teria começado o fogo cerca das 3h00 de quinta-feira (hora local), segundo revela a polícia de South Brunswick em comunicado citado pela ABC 7.

As autoridades foram chamadas ao local depois do homem ter recusado sair da casa após uma briga. Mas quando os agentes da polícia estavam a caminho, uma segunda chamada de emergência deu entrada afirmando que a casa onde se encontravam estava em chamas.

"Já tínhamos estado aqui duas outras vezes, uma devido a uma queixa de ruído por volta da meia-noite e depois recebemos outra chamada, cerca de 10 minutos antes do incêndio dizendo que havia um homem fora de controle na residência", explicou o sargento-detetive Tim Hoover aos jornalistas no local.

Quando a polícia chegou ao local, a casa já tinha sido engolida por chamas. Não foram registados feridos, mas foram necessários cerca de 70 bombeiros para conseguir controlar o fogo.

Leonard foi detido e acusado dos crimes de incêndio criminoso e violência doméstica.

