Mulher descobre doença terminal e morre após festa de despedida

Gloria Espinosa decidiu organizar uma festa de despedida após receber o diagnóstico para um câncer em fase terminal. A mulher, nascida em Barranquilla (Colômbia), foi diagnosticada com lipossarcoma mixóide, um câncer raro que afeta as células que armazenam gordura.

Em 2020, após vários tratamentos que não surtiram o efeito esperado, os médicos lhe disseram que o tratamento não estava funcionando e nada mais poderiam fazer para salvá-la.

"Estou mais pronta para ir do que para ficar", disse a mulher, na época em que lhe deram entre quatro a seis semanas de vida.

Em julho deste ano, Gloria decidiu organizar, com a ajuda das amigas, a festa do seu 50.º aniversário, ainda antes do dia do seu aniversário. O Objetivo era celebrar a sua vida enquanto ainda estava presente.

Gloria acabou morrendo na última sexta-feira (6), de forma "tranquila, segundo o marido.

