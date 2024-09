Enfermeira inglesa é condenada por stalkear ex

Uma enfermeira foi condenada na Inglaterra por perseguir o ex-namorado, um dentista com quem trabalhou em uma clínica odontológica. Vítima teria tido carro rastreado e recebido mais de mil ligações em um dia.

Depois que Sophie Colwill, 30, e David Pagliero, 54, se separaram em maio, a mulher embarcou em uma perseguição contra ele. Os dois teriam começado a se relacionar após o homem ficar viúvo, mas ele contou ao DailyMail que começou a se desgastar com o comportamento obsessivo da nova namorada.

Ela teria instalado um rastreador no carro dele para seguí-lo. David percebeu que a enfermeira começou a aparecer nos mesmos lugares que ele. Em uma das ocasiões, ela até conseguiu entrar no quarto do homem para esperar por ele, e a vítima precisou fugir pela janela.

Sophie também o teria assediado por telefone com 965 ligações. No dia seguinte, ela continuou a importuná-lo, com mais de mil chamadas. Depois disso, o dentista resolveu chamar a polícia, e a suspeita foi detida.

Dentista pediu ao juiz que fosse ''gentil'' com ela e esclareceu que não queria vingança. Durante o julgamento, a mulher chorava no banco dos réus, ainda segundo o DailyMaill. A defesa dela argumentava sobre como o caso podia afetar em sua carreira e futuros relacionamentos.

Sophie se autodeclarou culpada pela perseguição. O Tribunal de Justiça a condenou a 20 semanas de prisão, mas teve a pena suspense. Apesar disso, está proibida de entrar em contato com o homem por cinco anos.