Trump diz que não fará novo debate contra Kamala

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (12) que não participará de um novo debate contra a sua rival do Partido Democrata, Kamala Harris. "Não haverá um terceiro debate!", escreveu, em letras maiúsculas, em sua própria rede social, a Truth Social.

O anúncio sucede seu embate com Kamala nesta terça-feira (10), organizado pela emissora americana ABC News e realizado na Filadélfia, no estado da Pensilvânia.

Logo após o fim da transmissão, o empresário apareceu de surpresa no "spin room", como é chamada a área reservada para entrevistas a jornalistas, e disse que a campanha opositora, desesperada, tinha proposto um novo debate.

"Ela quer outro debate, porque sabe que perdeu esse, mas não sei se vamos ter mais um", afirmou. "Foi o melhor debate que eu já fiz. Eu me diverti. Espero que vocês tenham curtido também", acrescentou.

No dia seguinte, no Truth Social, o republicano voltou a dizer que a candidata tinha pedido um novo confronto. "Quando um lutador de boxe perde uma luta, as primeiras palavras que ele diz são, 'quero uma revanche'", escreveu. Na data, afirmou, porém, que pretendia participar de confrontos na NBC e na Fox.

Pesquisas divulgadas nos últimos dias indicam que os americanos consideraram que o desempenho de Kamala no debate foi superior ao de Trump. Um levantamento da CNN com telespectadores feita logo após o embate concluiu que 63% dos entrevistados afirmavam acreditar que a democrata venceu o confronto, e 37%, o republicano.

Em sondagem da Reuters/Ipsos publicada nesta quinta, 53% dos eleitores que disseram ter acompanhado o debate mesmo que indiretamente afirmaram que Kamala se saiu melhor, e 24%, Trump.

O evento da terça foi o segundo debate presidencial em que Trump participou desde que oficializou sua candidatura à Casa Branca. O primeiro foi contra o presidente Joe Biden, no final de junho, um evento que acabou por mudar drasticamente o rumo das eleições dos EUA.

O aspecto frágil e o desempenho vacilante que o atual líder de 81 anos apresentou durante o debate intensificaram os rumores de que ele não estava apto a assumir mais um mandato presidencial.

Menos de um mês depois, ele anunciava sua desistência e endossava sua vice, Kamala, para tomar o lugar dele na chapa democrata.

Especialistas afirmam que a influência dos debates sobre eleições é limitada. Afinal, os espectadores costumam ser apoiadores de um lado ou de outro, ou seja, já definiram há muito tempo em quem vão votar.

Também nesta terça, duas das acusações contra Trump no caso em que ele é acusado de participar de um esquema para reverter sua derrota no estado da Geórgia nas eleições presidenciais de 2020 foram derrubadas por um juiz de uma corte de apelação.

As imputações retiradas do processo se relacionavam ao suposto envio de documentos falsos a um tribunal federal. Segundo o magistrado responsável pelo julgamento, Scott McAfee, os promotores, estaduais, não tinham autoridade para apresentá-las.

O juiz permitiu, no entanto, que o caso prossiga na Justiça. Além de Trump -agora acusado de 8 crimes, 5 a menos do que os 13 da denúncia original-, outros 14 corréus são acusados.