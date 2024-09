Passageiro paga 32 mil reais em combustível após obrigar voo desviar

Um homem foi condenado, esta semana, a pagar 8.600 dólares australianos, cerca de 32 mil reais, depois de um avião ter sido desviado por sua causa.

De acordo com o que explica a imprensa australiana, o voo em questão seguia de Perth para Sidney, em 25 de setembro do ano passado, quando o mau comportamento de um passageiro colocou em risco a viagem.

As autoridades não explicam qual foi o comportamento que este passageiro, de 33 anos, teve, mas referem que o avião foi obrigado a gastar combustível e descer em outro local.

O valor que o homem terá de pagar está relacionado com o combustível gasto em vão, que foi consumido de forma a que a aeronave conseguisse pousar em segurança. Os passageiros tiveram que ser colocadas noutros voos.

"Este incidente deve servir de aviso de que o comportamento criminoso a bordo pode ter um custo elevado para o infrator", explicaram as autoridades, acrescentando: "É muito mais simples obedecer às instruções do pessoal da companhia aérea do que causar problemas desnecessários, que podem acabar por atingir-nos no bolso".

Leia Também: Jovem esfaqueia e mata a mãe na Flórida um ano após matar o pai a tiros