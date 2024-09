As regras que todo padre católico é obrigado a seguir! - Por que o sacerdócio católico é exclusivamente masculino? Por que os cardeais com mais de 80 anos não podem votar em um novo papa? Quais são as regras que regem a celebração da missa? E pode um padre absolver os seus próprios pecados? Na verdade, as muitas regras que os padres católicos têm de seguir são surpreendentes e muito rigorosas. Existem também vários critérios específicos a cumprir antes de se tornar padre. Mas quais são exatamente os regulamentos eclesiásticos que regem o papel de um sacerdote e o que é necessário para se tornar um homem do clero? De proibições a requisitos, clique na galeria para saber como é a vida de um padre católico.

© Getty Images