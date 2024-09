Colisão entre trens deixa 3 mortos e 49 feridos no Egito; vídeo

Três pessoas morreram e outras 49 ficaram feridas, cinco delas gravemente, na tarde de sábado (14), quando dois trens colidiram na cidade de Al Zaqaziq, na província de Al Sharqiyah, cerca de 100 quilômetros a norte da capital do Cairo, no Egito.

Fontes policiais afirmaram que as vítimas mortais são duas mulheres e uma menina.

De acordo com o Ministério da Saúde, os feridos foram transportados para três centros médicos próximos do local do acidente.

Após a colisão, o Ministério Público do Egito ordenou a detenção dos maquinistas dos dois trens e determinou a abertura de um "inquérito urgente" sobre as causas do acidente.

