Trump desabafa: "Odeio a Taylor Swift!"

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua rede social Truth Social no último domingo para expressar sua insatisfação com a cantora Taylor Swift, depois que ela declarou apoio aos democratas Kamala Harris e Tim Walz na corrida presidencial.

“ODEIO A TAYLOR SWIFT!”, escreveu Trump, em resposta ao anúncio da cantora, que afirmou publicamente que votará na vice-presidente Kamala Harris nas eleições de 5 de novembro, após o debate entre Harris e o ex-presidente Trump que ocorreu na última terça-feira.

Em sua declaração, Taylor Swift expressou apoio a Harris, destacando seu estilo de liderança: “Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz nas eleições de 2024. Ela é uma líder talentosa e firme, e acredito que nosso país pode avançar mais sob uma liderança tranquila e não caótica”, escreveu Swift. A artista também ironizou críticas feitas pelo candidato republicano a vice-presidente, JD Vance, que criticou mulheres sem filhos, assinando sua declaração como “uma mulher sem filhos e com gatos”.

Após a desistência de Joe Biden, um movimento chamado "Swifties for Kamala" foi formado pelos fãs da cantora para apoiar a vice-presidente. Até o momento, o grupo já reuniu mais de 3.500 voluntários e arrecadou cerca de 165 mil dólares em doações, visando apoiar a campanha democrata.

Inicialmente, Trump minimizou o apoio de Swift, afirmando que não era “fã” da cantora e destacando sua preferência por Brittany Mahomes, esposa do jogador de futebol americano Patrick Mahomes, que é amigo de Travis Kelce, namorado de Swift. No entanto, com as pesquisas mostrando uma vantagem crescente de Kamala Harris sobre ele, Trump pareceu adotar uma postura mais crítica. De acordo com uma pesquisa da Ipsos para a Reuters, Harris liderava com 47% das intenções de voto, contra 42% para Trump.

A influência de Taylor Swift no cenário político já é conhecida, e segundo o New York Times, um total de 405.999 pessoas acessaram o site de registro de votos vote.gov após a cantora compartilhar o link, um número muito superior à média diária de 30 mil visitas no início de setembro. Vale lembrar que Swift já havia usado sua plataforma para incentivar o registro de eleitores em 2018 e 2023, gerando um grande aumento no número de registros logo após suas publicações.

Leia Também: Apoio de Taylor Swift a Kamala Harris impulsiona busca por registro de eleitor