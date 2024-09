Gato viraliza na web após "roubar" raspadinha premiada de vizinho

Um gato chamado Monkey viralizou no TikTok após "roubar" uma raspadinha premiada de um vizinho, na Cornualha, Inglaterra. A dona do felino, Meghan, que costuma compartilhar as travessuras e descobertas de Monkey na rede social, surpreendeu seus seguidores com a mais recente "caçada" do animal.

No vídeo, Meghan aparece perguntando a Monkey o que ele havia trazido desta vez, e logo se espanta ao perceber que a raspadinha estava premiada. O valor do prêmio, inicialmente pensado como 5 libras, revelou-se ser de 10 libras.

Os internautas rapidamente reagiram ao comportamento inusitado do gato, com comentários divertidos. "Ele merece um agrado especial por isso", disse um usuário. "Ele está pagando suas dívidas, os meus gatos nem se dão ao trabalho", brincou outro. Um terceiro sugeriu: "É preciso colocar uma câmera nele para descobrir de onde vêm todos esses tesouros".

As aventuras de Monkey são comuns, e já conquistaram mais de 74 mil seguidores para Meghan no TikTok. "As pessoas mal podem esperar para ver o que Monkey vai trazer da próxima vez", comentou Meghan em um dos vídeos, reforçando a curiosidade e o carinho que o público desenvolveu pelo gato travesso.

