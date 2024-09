Macacos impedem que menina de seis anos de ser estuprada na Índia

Um grupo de macacos teria impedido que uma menina de seis anos fosse estuprada na cidade de Baghpat, no Norte da Índia, neste fim de semana. Segundo vários órgãos de comunicação social do país, um homem levou a menina para uma casa abandonada, tirou as roupas da criança e tentou estuprá-la, mas foi interrompido por vários macacos, que o obrigaram a fugir.

A menina, aterrorizada, regressou a casa e contou aos pais que os macacos a "salvaram" do homem.

"A minha filha já estaria morta caso os macacos não interviessem. A minha filha estava brincando lá fora quando o suspeito a levou", contou o pai, citado pelo Times of India.

O suspeito foi apanhado, por câmeras de videovigilância, descendo uma rua estreita na aldeia de Doula enquanto segurava a mão da menina.

De acordo com a polícia, o homem, que aparentava ser jovem, ainda não foi identificado, mas suspeita-se que more em outra aldeia.

As autoridades estão tentando localizar o homem.

Leia Também: Assessor de Ricardo Nunes leva seis pontos no rosto após soco em debate