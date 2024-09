Uma pessoa é morta a tiros em sequestro de ônibus em Los Angeles

Uma pessoa foi morta a tiros dentro de um ônibus que foi sequestrado com passageiros a bordo no centro de Los Angeles, nos EUA, na manhã desta quarta-feira (25), segundo a polícia.

De acordo com a NBC News, as autoridades prenderam um suspeito na manhã de quarta-feira, acusado de ter sequestrado o ônibus. Ele não sofreu ferimentos. O motorista do ônibus e outro passageiro foram resgatados após uma perseguição policial e a chegada de uma equipe da SWAT, que entrou em confronto com o atirador, cuja identidade ainda não foi revelada.

Nenhuma informação foi divulgada sobre a identidade da vítima fatal, que foi baleada dentro do ônibus e morreu no hospital, de acordo com a polícia.

O Chefe Adjunto Donald Graham declarou em uma coletiva de imprensa no local que os oficiais perseguiram o ônibus pela cidade durante uma hora, até utilizarem faixas de pregos para fazê-lo parar. Durante esse período, várias pessoas conseguiram sair do veículo, disse ele.

Graham informou que o motorista utilizou "protocolos de emergência" para alertar as autoridades. Ele destacou que o motorista está "bem, embora um pouco abalado" e elogiou o trabalho dos motoristas de ônibus da cidade, chamando-os de "heróis do serviço público".

"O motorista continuou a dirigir o ônibus da maneira mais segura possível, dadas as circunstâncias, enquanto a polícia o seguia por uma hora até que as faixas de pregos surtissem efeito", afirmou. "Tenho grande respeito por este motorista e por todos os motoristas de ônibus pelo trabalho que desempenham."

"O motorista saiu do ônibus com a ajuda da SWAT, sem ferimentos", disse um porta-voz do LAPD em um comunicado anterior, acrescentando que o suspeito estava sob custódia.

A polícia também informou anteriormente que "uma vítima adicional dentro do ônibus estava sendo transportada para o hospital" e que tentativas de reanimação estavam em andamento.

A LA Metro declarou em um comunicado estar "grata pela rápida ação do LAPD no incidente do sequestro do ônibus ocorrido esta manhã e grata por o motorista ter saído ileso."



