Escultura de bebê gigante causa espanto no Reino Unido

Os moradores de Rochdale, no Reino Unido, foram surpreendidos por uma escultura de uma bebê gigante, chamada Lilly, instalada na praça central da cidade. Com 8,5 metros de altura, a figura foi criada como parte de uma campanha destinada a incentivar crianças a discutir as mudanças climáticas. No entanto, a recepção não foi exatamente como esperado.

A escultura, que deveria inspirar conversas sobre o meio ambiente, acabou sendo descrita por muitos como "assustadora". Nas redes sociais, internautas comentaram que o visual da obra poderia causar "pesadelos por meses" se fossem crianças, destacando a aparência peculiar da figura.

O evento em torno da escultura foi organizado como parte da iniciativa ‘Wild Wanders’, patrocinada pelo Conselho das Artes da Inglaterra e pela Fundação Garfield Weston. A prefeitura de Rochdale defendeu o projeto nas redes sociais, explicando que Lilly tinha convidado estudantes para conhecê-la e compartilhar suas opiniões sobre o futuro do meio ambiente.

Grupos de escolas locais já compareceram à praça para interagir com a escultura e discutir questões ambientais, incluindo o cuidado com a natureza e a preservação dos animais, como parte da missão educativa do evento.

[Legenda]© X

Leia Também: Quatro sintomas de câncer colorretal que podem ser comuns nos jovens