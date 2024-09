Homem ganha na loteria e 'perde' família por não dividir prêmio

A vida do espanhol Pepe Garcia mudou há alguns meses, quando ele venceu um 'gordo' prêmio de lotaria.

O dinheiro veio em uma boa ocasião para o ajudar a viver a aposentadoria de forma tranquila e ele acreditava que traria uma mudança na qualidade de vida. Enganou-se.

O homem não quis dividir o seu prêmio - cujo valor não quis revelar - o que lhe causou desavenças familiares, sobretudo com os seus dois filhos.

La lotería 'maldita' que acabó con la familia de Pepe: no quiso compartir ni un euro con sus hijos https://t.co/jELl5j1daq Le tocó la lotería a él, si no quiere dar un duro hace bien. Los hijos pueden pedir pero no es obligatorio dar