População é retirada após incêndio em laboratório químico nos EUA; veja

O condado de Rockdale, localizado em Atlanta, Geórgia, enfrentou uma grave emergência no último domingo, quando um incêndio deflagrou em um laboratório químico, gerando uma situação alarmante. A população local foi orientada a permanecer em suas residências até a meia-noite, mas, devido à formação de uma grande nuvem tóxica, os moradores próximos ao BioLab precisaram ser evacuados, conforme noticiado pela NBC News.

O incêndio teve início após a falha de um sistema de aspersão por volta das 5h da manhã, que resultou na mistura de água com um produto químico reativo, gerando um incêndio no telhado da instalação, de acordo com o chefe dos bombeiros do condado, Marian McDaniel. As causas do incidente ainda estão sendo investigadas, mas McDaniel mencionou que o uso de água, tanto pelo sistema de aspersão quanto pela ação dos bombeiros, pode ter intensificado a reação química.

Embora o material químico envolvido ainda não tenha sido identificado, a KIK Consumer Products, responsável pela fábrica, confirmou que o local produz produtos de limpeza de piscinas da marca Clorox, que contêm cloro. Segundo a empresa, o cloro é utilizado para eliminar bactérias e algas. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) alerta que o cloro é altamente instável e, quando liberado, pode formar uma nuvem gasosa tóxica, além de reagir perigosamente com a água e outros compostos químicos.

Apesar de o fogo ter sido controlado, McDaniel alertou que a reação química poderá continuar gerando nuvens tóxicas por vários dias, mantendo o risco para os residentes. A população foi orientada a manter portas e janelas fechadas como medida de precaução.

Até o momento, não houve relatos de feridos relacionados ao incidente.

Veja o vídeo na galeria acima.

Leia Também: ESA lançará satélite para estudar sua destruição ao reentrar na Terra