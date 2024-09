Derretimento de geleiras faz Suíça e Itália alterar fronteira

A Suíça e a Itália vão redesenhar as suas fronteiras compartilhadas, em resposta ao rápido derretimento de gelerias situados na montanha de Matterhorn, onde se encontra a divisão dos dois países.

Em maio de 2023, uma comissão conjunta dos dois países estudou os mapas e o degelo glacial para apresentar novas recomendações sobre as fronteiras e, segundo as autoridades, o ajustamento será efetuado perto da montanha de Matterhorn, uma região onde há várias estâncias de esqui populares de ambos os países.

O governo suíço já aprovou as novas fronteiras, ao contrário do governo italiano que continua sem as aceitar.

Leia Também: Corpo de criança morta em 2020 é encontrado no quintal da família adotiva