Israel mata genro de líder do Hezbollah na Síria e faz 46 vítimas no Líbano em bombardeios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Israel lançou uma série de ofensivas contra países vizinhos nesta quarta-feira (2), atingindo um apartamento na Síria onde estava o genro de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah morto na semana passada, e deixando ao menos 46 vítimas no Líbano.

Hassan Ja'far al-Qasir, o genro, e uma outra pessoa estão entre os mortos da operação numa área residencial de Damasco, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A informação foi confirmada pelo Hezbollah à agência AFP.

Ele é irmão de outro comandante do alto escalão do grupo islâmico, Muhammad Ja'far, morto pelas forças israelenses nesta terça. Muhammad era responsável pela entrega de armas iranianas a células do Hezbollah no Líbano, segundo o jornal The Times of Israel.

Já a capital libanesa, Beirute, foi atingida por mais três bombardeios no fim da tarde desta quarta, em Brasília. São ao menos 46 mortos e 85 feridos nas últimas 24 horas, informou Ministério da Saúde do país.

Um prédio próximo ao centro da cidade, no bairro de Bashura, sofreu danos significativos e pegou fogo, alarmando civis. Ainda segundo jornalistas da AFP, o barulho de explosões pôde ser ouvido a quilômetros de distância.

Tel Aviv tem bombardeado e feito ofensivas terrestres em várias áreas do Líbano em busca de locais que abriguem integrantes do grupo islâmico.