Menina raptada pelo EI e vendida ao Hamas há dez anos é libertada

Uma jovem refém em Gaza, que havia sido raptada pelos ISIS com apenas 11 anos, e depois vendida ao Hamas, foi libertada.

A operação de salvamento resultou de uma missão que levou meses a ser preparada e culminou com as forças israelenses conseguindo resgatar Fawzia Amin Sido, hoje com 21 anos, no início da semana.

"Em uma operação complexa coordenada entre Israel, os Estados Unidos e outras autoridades internacionais, foi resgatada recentemente em uma missão secreta na Faixa de Gaza, através da travessia de Karem Shalom", confirmou o exército, especificando que a jovem foi posteriormente transportada para a Jordânia e finalmente para o Iraque, onde se encontra a família.

As forças israelenses explicaram que um miliciano morreu durante a guerra em Gaza, provavelmente após um bombardeio e que Fawzia Amin Sido teria aproveitado para fugir.

A jovem, disse o ministério, foi sequestrada por "terroristas do EI" e levada para vários países antes de ser libertada. Não foram mencionados os locais onde esteve.

O momento em que Fawzia Amin Sido se reuniu com a sua família foi registrado em um vídeo que pode ver na galeria acima. De acordo com a imprensa internacional, apesar de estar bem fisicamente, e feliz com o regresso a casa, Fawzia está muito traumatizada.

As autoridades afirmam, contudo que a sua história serve para lembrar a brutalidade a que estão sujeitas as crianças Yazidi, que são levados sem escolha, sendo algumas usadas como escravas sexuais e outras treinadas para combater na guerra.

