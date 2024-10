Criança de 10 anos conduz carro roubado em parque infantil nos EUA

Um menino de 10 anos foi detido, na quinta-feira (3), depois de ter conduzido um veículo roubado num parque infantil de uma escola de Minneapolis, no estado norte-americano do Minnesota.

O incidente ocorreu no dia 20 de setembro e não provocou feridos, de acordo com a polícia de Minneapolis, citada pela Sky News.

As autoridades adiantaram que a criança já tinha sido detida em duas outras ocasiões por roubo de automóveis, havendo ainda pelo menos 30 investigações que pendem sobre o menor desde maio de 2023.

“O menino também é considerado suspeito em mais de 12 casos que vão desde roubo de automóveis a furtos e a agressões com armas perigosas”, complementaram.

Na ótica do chefe da polícia, Brian O'Hara, “é incompreensível que um rapaz de 10 anos se tenha envolvido neste nível de atividade criminosa sem uma intervenção eficaz”.

“A prisão não é uma opção aceitável para um rapaz de 10 anos. Os adultos que podem impedir este comportamento devem atuar agora para ajudar esta criança e a sua família. Este é apenas um exemplo da porta giratória com que estamos lidando - prender e voltar a prender os mesmos jovens por roubo de automóveis e outros crimes violentos”, disse.

O responsável ressalvou, contudo, que “esta é uma questão complexa”, sendo necessário “que todas as entidades envolvidas na intervenção se juntem imediatamente para estabelecer soluções a curto e a longo prazo”.

A Procuradoria do Condado de Hennepin acusou criminalmente o menino “devido às implicações de segurança muito significativas” desta conduta, ao mesmo tempo que realçou estar ativamente envolvida “com as forças de segurança, bem como com os parceiros do condado e do estado, sobre a necessidade de soluções habitacionais seguras e adequadas para crianças com estas necessidades complexas que requerem cuidados especializados”.

