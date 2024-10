Vídeos de acusados ​​de estuprar mulher drogada pelo ex chocam tribunal

O julgamento de um caso de estupro que chocou a França revelou vídeos perturbadores exibidos no tribunal, mostrando Gisèle Pelicot, a vítima, deitada inconsciente enquanto vários homens realizavam atos sexuais com seu corpo. Os vídeos, gravados pelo ex-marido de Gisèle, Dominique Pelicot, são provas cruciais no processo contra mais de 50 homens acusados de estupro agravado. Gisèle, de 71 anos, decidiu tornar o julgamento público para conscientizar e proteger outras mulheres.

De acordo com o The New York Times, Dominique confessou ter drogado a esposa e convidado homens para estuprá-la enquanto ela estava inconsciente. Muitos dos acusados alegaram que foram enganados por ele, acreditando que Gisèle estava apenas dormindo como parte de uma "fantasia sexual". No entanto, os vídeos apresentados no tribunal mostram claramente que ela não poderia ter dado consentimento.

Durante o julgamento, uma série de vídeos foi exibida, mostrando os acusados interagindo com o corpo inerte de Gisèle. Apesar das alegações de alguns réus de que acreditavam participar de uma troca de casais consensual, as imagens evidenciam que a vítima estava inconsciente. O advogado de Gisèle enfatizou que a exibição dos vídeos era essencial para confrontar os acusados com a verdade dos atos.

O caso gerou indignação pública, com muitos expressando apoio à vítima e condenando o comportamento dos envolvidos. A decisão de Gisèle de tornar o julgamento aberto é vista como um ato corajoso para transferir a vergonha dos crimes para os perpetradores, com o objetivo de alertar sobre a prevalência do estupro e a importância do consentimento explícito.