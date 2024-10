Brasília ganhará voos diretos para Bogotá e Cancún

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília passará a operar voos diretos para Cancún, no México, e Bogotá, na Colômbia. Os novos destinos sem escalas deverão ter início, respectivamente, em dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.

O aeroporto é o maior responsável por voos internacionais do país fora do eixo Rio-São Paulo e será o único do país a ter voos diretos para Cancún.

As linhas serão operadas pela Gol, em aeronaves do modelo Boeing 737 MAX 8. De acordo com o padrão internacional, elas comportam 176 passageiros.

Os voos para Bogotá estão programados para ocorrer três vezes na semana, com idas e voltas às terças, quintas e sábados. O voo tem duração de cerca de quatro horas.

Com esses dois novos destinos, o aeroporto passará a ter nove destinos sem conexões: Lisboa, Cidade do Panamá , Miami e Orlando, Buenos Aires, Lima e Santiago.