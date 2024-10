Viraliza ao contar "1.º encontro mais rápido da vida"; durou 2 minutos

Uma norte-americana desabafou no TikTok sobre um encontro que a deixou profundamente abalada, e seu relato viralizou rapidamente. Em menos de uma semana, o vídeo já acumulou mais de 6,6 milhões de visualizações, além de ser repercutido por vários meios de comunicação.

Muitas mulheres se identificaram com a situação de Maggie Smith, moradora do Alabama, que relatou ter vivido o "encontro mais rápido da vida", com duração de apenas dois minutos, e isso simplesmente por causa do seu peso.

No vídeo, Maggie conta que, ao se encontrar com o homem no local combinado, ele a cumprimentou com um abraço e perguntou se ela estava com fome. Porém, ao entrarem no restaurante, ele a chamou de volta para fora e disse: "Na verdade, você pode vir aqui um minuto?". Nesse momento, o homem admitiu: "Não quero te ofender, mas não estou sentindo isso", revelou Maggie.

Visivelmente abalada, Maggie compartilhou sua frustração com a situação, afirmando que "marcar encontros sendo gorda é complicado". A confissão gerou uma onda de apoio entre as pessoas que assistiram ao vídeo, muitas delas compartilhando experiências semelhantes.

Em entrevista à revista People, Maggie explicou que o incidente ocorreu em frente a outras pessoas, o que a deixou profundamente envergonhada. Ao se dirigir ao carro, o homem ainda acrescentou: "Sinto muito, é o seu peso", o que a deixou ainda mais constrangida.

Maggie afirmou que, embora não conhecesse bem o homem, a situação não partiu seu coração, mas a envergonhou pela forma insensível como ele rejeitou seu interesse.



Leia Também: A atleta olímpica que é um fenômeno no OnlyFans: "Vida mudou para melhor"