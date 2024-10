Funcionário descarta obra de arte pensando ser lixo em museu na Holanda

Um funcionário de um museu nos Países Baixos confundiu uma obra de arte com lixo e descartou-a em um caixote, exigindo que a peça fosse recuperada e colocada em outro local. O incidente aconteceu no Museu LAM, onde a obra, intitulada "Todos os bons momentos que passamos juntos", do artista francês Alexandre Lavet, estava em exibição.

De acordo com o jornal The Guardian, a obra consistia em duas latas de cerveja, aparentemente comuns, posicionadas no elevador do museu. No entanto, um exame mais detalhado revela que as latas foram cuidadosamente pintadas à mão, demonstrando a meticulosidade do trabalho artístico, segundo informações do próprio museu.

Ao encontrar as latas no chão, o funcionário responsável pela limpeza não percebeu que eram parte de uma instalação artística e as descartou. A curadora do museu, Elisah van den Bergh, ao retornar de uma breve ausência, notou o desaparecimento da obra e conseguiu resgatá-la a tempo de evitar que fosse jogada fora.

Em resposta ao incidente, a administração do museu decidiu alterar a exibição da peça. "Colocamos agora a obra em um local mais tradicional, sobre um pedestal, para que possa 'descansar' após sua aventura", declarou o responsável pelo museu, garantindo que a obra não sofrerá novos mal-entendidos.

