Após 3 anos desaparecidos, pai e três filhos são filmados em floresta

Um homem neozelandês, Tom Phillips, que estava desaparecido há três anos junto com seus três filhos, foi filmado em uma área florestal na costa oeste da ilha Norte da Nova Zelândia, conforme reportou a TV local TVNZ. Ele e as crianças, com idades entre 8 e 11 anos, foram vistos por dois caçadores, vestidos com roupas camufladas e carregando mochilas, dando a impressão de estarem preparados para sobreviver na natureza.

Após o encontro, um dos caçadores informou a polícia, que iniciou uma operação de busca com dois helicópteros e patrulhas terrestres, mas não obteve sucesso em localizar o grupo. Phillips, que não possui a custódia legal dos filhos, é procurado pelas autoridades desde o desaparecimento, que ocorreu após uma discussão com a esposa.

Nos últimos anos, Tom Phillips foi avistado algumas vezes, incluindo em um supermercado onde teria roubado um carro. Em outro incidente, em novembro de 2023, ele e um dos filhos foram acusados de assaltar uma loja e levar uma bicicleta. Phillips também é suspeito de envolvimento em um assalto a banco.

A mãe das crianças, ao saber da filmagem, expressou alívio por saber que os filhos estão vivos. As autoridades acreditam que Phillips esteja recebendo ajuda de terceiros e apelaram: “Quem estiver ajudando, por favor, faça o que é certo e forneça informações à polícia.”

As buscas pelo paradeiro de Phillips e seus filhos continuam, com as autoridades intensificando os esforços para localizar o grupo.

