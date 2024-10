Furacão Milton regressa à categoria máxima ao se aproximar da Florida

O furacão Milton voltou a se intensificar nas águas do Golfo do México e foi novamente classificado como um furacão de categoria 5 nesta terça-feira. A tempestade se aproxima da costa oeste da Flórida, com previsão de impacto entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira.

Em seu comunicado mais recente, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) emitiu um alerta para que "os moradores da Flórida se preparem" em suas residências e, se necessário, sigam as instruções das autoridades locais para evacuar a área.

"O estado inteiro da Flórida está sob algum tipo de vigilância ou alerta", destacou o governador Ron DeSantis, reforçando a gravidade da situação.

O NHC descreveu Milton como "um furacão extremamente perigoso", que ganhou ainda mais força ao se aproximar da costa. Com ventos máximos sustentados de 270 km/h, a tempestade atingiu novamente o nível mais alto da escala Saffir-Simpson, a categoria 5.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também fez um alerta severo, descrevendo Milton como "a pior tempestade que a Flórida pode enfrentar em um século" durante uma reunião com seus conselheiros na Casa Branca. Biden reforçou a urgência de evacuação, afirmando que "essa é uma questão de vida ou morte" para os moradores do terceiro estado mais populoso do país.

Milton está se movendo do sudoeste para o nordeste no Golfo do México e deve atingir a Flórida em cheio na noite de quarta-feira. Antes disso, o NHC prevê "ondas devastadoras" e uma "tempestade com risco de vida" ao longo da costa norte da Península de Yucatán, no México.

Cientistas apontam que as mudanças climáticas estão aumentando a probabilidade de intensificação rápida de tempestades como Milton, aquecendo as águas do mar e gerando furacões mais poderosos. As temperaturas no Atlântico Norte têm atingido recordes há mais de um ano, segundo dados do Observatório Meteorológico Americano (NOAA).

O meteorologista Michael Lowry observou que, "se as previsões mais severas se confirmarem para a região de Tampa Bay, as inundações causadas por Milton poderão ser o dobro das observadas durante o furacão Helene, que atingiu a Flórida há duas semanas".

"Milton se intensificou de forma extremamente rápida na segunda-feira, em um dos ritmos mais acelerados já registrados na bacia do Atlântico", acrescentou Lowry.

Na Flórida, preparativos já estão em andamento, com geradores, alimentos, água e lonas sendo distribuídos em várias áreas. Muitos moradores estão deixando a região, enquanto outros se preparam para as enchentes, recolhendo sacos de areia para tentar proteger suas casas.

O sudeste dos Estados Unidos ainda se recupera dos efeitos devastadores do furacão Helene, que causou inundações e danos significativos em seis estados, resultando em pelo menos 234 mortes.

