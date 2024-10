Furacão Milton causa estragos no México; confira as imagens

Os moradores de Yucatán despertaram em estado de alerta devido à passagem do furacão Milton, que, apesar do susto, causou danos relativamente reduzidos na região.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões (Hurricane Centre), por volta das 18h, a tempestade se localizava a cerca de 201 km ao nordeste de Progreso, um porto mexicano próximo à capital do estado de Yucatán, Mérida, e a 837 km a sudoeste de Tampa, na Flórida.

O governador de Yucatán, Joaquin Diaz Mena, informou que, até o momento, a maioria dos danos relatados foram de pequena escala, embora milhares de pessoas tenham ficado sem energia elétrica.

Durante a manhã, por volta das 9h (horário local), o furacão voltou a intensificar-se, atingindo novamente a categoria 5, com ventos de 165 km/h, conforme revelado pelo National Hurricane Center. Horas antes, a tempestade havia sido rebaixada para categoria 4, mas os meteorologistas já previam que Milton retomaria sua força enquanto se deslocava pelo leste do Golfo do México.

A expectativa é de que o furacão atinja seu nível máximo de intensidade ao chegar à Flórida, nos Estados Unidos.

